Круговой: «ЦСКА мог оказаться на 1-2 месте, если бы не терял очки на последних минутах»
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о шестом месте армейского клуба по итогам прошлого сезона РПЛ.
«ЦСКА в прошлом сезоне пропускал голы на последних минутах матчей. Если бы они не потеряли таким образом столько очков, то могли бы по итогам сезона оказаться на первом-втором месте. Думаю, выводы сделаны. Теперь будем играть более сконцентрировано в обороне, особенно в концовках матчей. Я готов усилить линию защиты. Хочу приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.
Круговой согласовал контракт с ЦСКА по ходу весенней части сезона и летом перешел в стан армейцев по окончании соглашения с «Зенитом».
Источник: Metaratings.ru
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