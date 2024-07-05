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Круговой: «ЦСКА мог оказаться на 1-2 месте, если бы не терял очки на последних минутах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о шестом месте армейского клуба по итогам прошлого сезона РПЛ.

«ЦСКА в прошлом сезоне пропускал голы на последних минутах матчей. Если бы они не потеряли таким образом столько очков, то могли бы по итогам сезона оказаться на первом-втором месте. Думаю, выводы сделаны. Теперь будем играть более сконцентрировано в обороне, особенно в концовках матчей. Я готов усилить линию защиты. Хочу приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой согласовал контракт с ЦСКА по ходу весенней части сезона и летом перешел в стан армейцев по окончании соглашения с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru
Данил Круговой
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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