Радимов считает переход Дзюбы в «Адана Демирспор» закатом карьеры

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новость о переходе Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

— Для Дзюбы это закат карьеры?

— Конечно, давайте будет называть вещи своими именами. Ну, год-два он там отыграет, потом где-то в России, может быть, будет заканчивать.

— Будет ли вам интересно посмотреть, как Дзюба будет играть за новый клуб? Может быть, специально попробуете найти трансляцию?

— Нет, искать точно не буду (смеется). Если где-то по «Матч ТВ» покажут, ну или на сборы в Турцию поедем и там попадется трансляция, то, наверное, посмотрю, будет интересно, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.