Бывший защитник «Динамо» сравнил Кокорина с Ибрагимовичем

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Он всегда напоминал мне Златана Ибрагимовича. Его техника, его скорость, несмотря на габариты. Сложно сравнивать Кокорина с кем-то по характеристикам. Но если спрашиваете меня, то он напоминает мне Ибрагимовича.

Я верю, что он может помочь «Фиорентине». Конечно, после перехода из российского чемпионата ему нужно будет дать время. Но любому защитнику будет сложно справиться с ним.

Его проблемы с законом? Я не знаю подробностей. Но могу заверить, что Кокорин — хороший человек. Не знаю, что с ним тогда случилось. Я имею большой опыт общения с ним. И проблем никогда не было.

Все мы сталкиваемся с проблемами в жизни, все допускаем ошибки. И я не считаю, что вправе кого-то судить за это».

Итальянский клуб хочет договориться с 29-летним форвардом о контракте на 3 года, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, сумма сделки оценивается в 4,5 млн евро. Также отмечалось, что «фиалки» ждут ответа от Кокорина в течение суток. Ему предложили зарплату 1,7 млн евро в год. В «Спартаке» игрок получает 3 миллиона.