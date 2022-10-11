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11 октября, 17:25

Кавазашвили — о Джикии: «Рад, что он избежал серьезной травмы

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» информацию о том, что защитник Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Он наладил игру в позиционной обороне. Стал меньше ходить вперед и больше цементирует сзади. Он заслужил уважения как опытный футболист. Его ценят футболисты на поле, он стал лидером команды. «Спартаку» бы такого лидера в опорную зону, тогда было бы замечательно. Рад, что Джикия избежал серьезной травмы», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В текущем сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Анзор Кавазашвили
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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4
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