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11 октября, 17:48

Сенников — о Плутнике: «Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.

«Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца (в «Динамо») и у Тедеско (в «Спартаке») получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост, — цитирует Metaratings.ru Сенника. — Сейчас важно не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером. Нужно этот вопрос решать».

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего 2 победы.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-plutnik-v-lokomotive-doverilsya-nemetskoy-sisteme-ne-poluchilos-1382446/
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Александр Плутник
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
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 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Марк Мампасси

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Локомотив

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