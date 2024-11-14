Глушаков — о фильме про Черенкова: «Трогательно. Где-то напоминает карьеру каждого профессионального футболиста»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что Федор Черенков стал для него большим примером для подражания.

«Черенков — легенда отечественного футбола и большой пример для подражания для меня и молодых футболистов, которые сейчас играют в «Спартаке». Дети не видели его, но, я думаю, им стоит посмотреть какие-то записи с его матчами. Это большой человек», — заявил Глушаков на матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова.

Также игрок поделился впечатлениями от фильма «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат 31 октября.

«Трогательный фильм. Где-то напоминает карьеру каждого профессионального футболиста. Мне очень понравился. Я считаю, надо всем посмотреть. Пусть люди поймут, что такое футбол и как футболисты добиваются своего имени и карьеры», — добавил Глушаков.

Черенков являлся воспитанником «Спартака» и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Он умер в 2014 году в возрасте 55 лет.