Бывший вице-президент РФС Тукманов подвел итоги работы клубов РПЛ в зимнее трансферное окно

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал работу российских клубов во время зимнего трансферного окна.

«Сложно оценить, стали ли мы лучше или хуже. Нам сегодня в отсутствие международных матчей сложно делать объективные выводы. Варимся в своём соку, какие-то матчи нам нравится смотреть, какие-то скучно. У меня нет ответа, стали ли мы лучше или хуже. Мы такие, какие мы есть», — цитирует Тукманова «Евро Футбол».

Зимнее трансферное окно в РПЛ закрылось 23 февраля. Самые большие траты у «Зенита» — 29,85 миллиона евро. Все остальные клубы РПЛ в сумме потратили чуть более 39 миллионов евро.