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Сегодня, 17:49

Бывший вице-президент РФС Тукманов подвел итоги работы клубов РПЛ в зимнее трансферное окно

Руслан Минаев
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал работу российских клубов во время зимнего трансферного окна.

«Сложно оценить, стали ли мы лучше или хуже. Нам сегодня в отсутствие международных матчей сложно делать объективные выводы. Варимся в своём соку, какие-то матчи нам нравится смотреть, какие-то скучно. У меня нет ответа, стали ли мы лучше или хуже. Мы такие, какие мы есть», — цитирует Тукманова «Евро Футбол».

Зимнее трансферное окно в РПЛ закрылось 23 февраля. Самые большие траты у «Зенита» — 29,85 миллиона евро. Все остальные клубы РПЛ в сумме потратили чуть более 39 миллионов евро.

Источник: Евро Футбол
Футбол
РПЛ
Александр Тукманов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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