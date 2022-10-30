Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

Газзаев — о кризисе «Локомотива»: «Это наследие иностранного легиона»

Газзаев прокомментировал неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал. Нужно быстрее от него избавляться и провести вторую часть сезона на высоком уровне. Есть и молодые, и опытные игроки. Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение. В этом нет сомнений. Самое главное, чтобы у команды был тренер с опытом, который может правильно управлять игроками», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
СМИ признали давку в Сеуле самой смертоносной за всю историю Южной Кореи
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Леонченко: «Сейчас в «Локомотиве» нет таких, которым все равно на результат»
Леонченко — о положении «Локомотива»: «Это беда. Но мы выберемся из этой ситуации»
Булыкин о возвращении в «Локомотив»: «Пока нет»
Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»
Черевченко — о «Локомотиве»: «Главная проблема команды — отсутствие тренера. Футболистам нужен авторитет»
Экс-тренер «Локомотива» Давидс считает, что клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ, если бы он и Циннбауэр остались в нем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Появилось видео, как Магкеев отдыхает после поражения от ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости