Комбаров считает трансфер Мартинса в «Спартак» хорошим приобретением
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».
«Хороший трансфер, хороший игрок. Мартинс показывает хороший объем работы, у него много продуктивных действий вперед. Думаю, для «Спартака» это хорошее приобретение», — сказал Комбаров «СЭ».
Контракт с 25-летним люксембургским полузащитником рассчитан до 2026 года.
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|
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|53
|
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|32
|
14
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|30
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|12
|12
|29-40
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|
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|
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
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|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
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|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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