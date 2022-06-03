Комбаров считает трансфер Мартинса в «Спартак» хорошим приобретением

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».

«Хороший трансфер, хороший игрок. Мартинс показывает хороший объем работы, у него много продуктивных действий вперед. Думаю, для «Спартака» это хорошее приобретение», — сказал Комбаров «СЭ».

Контракт с 25-летним люксембургским полузащитником рассчитан до 2026 года.