Бывший топ-менеджер «Локо» объяснил агентские выплаты за Лысцова

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал агентские выплаты за переход защитника Лысцова.

— «Матч ТВ» опубликовал справку, которая была подготовлена для внутреннего пользования для неназванного большого начальника. Там фигурировали дикие цифры по агентским выплатам, которые во много раз перекрывали рекомендуемые десять процентов. В том числе по Жалолиддинову, где сумма трансфера составила 130 тысяч евро, а агентские — 850 тысяч. Не 10, а 654 процента.

— По тому трансферу комментировать не буду, я не имел к нему отношения. Но скажу, что не всегда все так просто и линейно. Пример с Лысцовым. Трансфер — миллион и еще примерно столько же — агентские. Однако здесь вопрос рынка. Если мы не даем эту сумму, то футболист оказывается в другом клубе. Наш конкурент делал точно такое же предложение. Чтобы получить игрока, мы вынуждены были его повторить. Совет директоров посчитал, что два миллиона — устраивающая нас цена. А в случае с Живоглядовым, например, удалось вообще ни копейки не заплатить агентам, воспользовались опцией выкупа. Просто не всегда это получается. В случае с Лисаковичем, к слову, как раз вышли те самые 10 процентов (1,5 миллиона за трансфер и 150 тысяч — агентские — прим. К.А.).

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.