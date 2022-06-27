Источник: Хачатурянц планирует открыть футбольную академию

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц планирует открыть собственную футбольную академию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вместе с этим спортивный функционер может остаться в РПЛ в статусе советника главы лиги.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.