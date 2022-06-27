В АИКе хотят оставить Джордана Ларссона в команде
Спортивный директор шведского АИКа Хенрик Юрелиус ответил на вопрос про перспективы нападающего Джордана Ларссона.
«На данный момент относительно будущего Ларссона в нашем клубе ничего еще неизвестно. Мы не знаем, какое решение он примет. Джордан — отличный игрок и очень ценен для нас. Конечно, мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за АИК. Остальное зависит от него», — заявил Юрелиус Sport24.
24-летний швед, права на которого принадлежат «Спартаку», доигрывал прошлый сезон в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.
После этого форвард заявил, что не горит желанием возвращаться в «Спартак».
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
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Динамо – Ростов
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