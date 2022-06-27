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В АИКе хотят оставить Джордана Ларссона в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор шведского АИКа Хенрик Юрелиус ответил на вопрос про перспективы нападающего Джордана Ларссона.

«На данный момент относительно будущего Ларссона в нашем клубе ничего еще неизвестно. Мы не знаем, какое решение он примет. Джордан — отличный игрок и очень ценен для нас. Конечно, мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за АИК. Остальное зависит от него», — заявил Юрелиус Sport24.

24-летний швед, права на которого принадлежат «Спартаку», доигрывал прошлый сезон в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

После этого форвард заявил, что не горит желанием возвращаться в «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-27-sportivnyy-direktor-aika-my-ochen-khotim-sokhranit-larssona-ostalnoye-zavisit-ot-nego
Джордан Ларссон
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