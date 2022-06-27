Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:30

Семин заявил, что Алаев заслужил назначение на пост руководителя РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал заслуженным назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Назначение на место Хачатурянца Алаева оцениваю положительно. Это человек не случайный в футболе. Например, он хорошо проявил себя, когда на временных основаниях возглавлял РФС. Зарекомендовал себя как хороший помощник Александра Дюкова. Потом он поработал на благо развития ФНЛ. Считаю, несмотря на возраст это очень опытный управленец. Доверие ему оказали неспроста. Алаев этого полностью заслуживает», — сказал Семин в интервью RT.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1019281-syomin-alaev-rpl
РПЛ
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
Юрий Семин
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Химки» расторгли контракт с Юрием Жирковым
Йоканович поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в товарищеском матче
Хачатурянц привел спонсоров, но в остальном — провал. В РПЛ он не проработал и года
Стукалов назначен главным тренером «Ротора»
Полузащитник «Ростова» Фольмер прибыл на просмотр в «Ахмат»
В АИКе хотят оставить Джордана Ларссона в команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Хачатурянц планирует открыть футбольную академию

Полузащитник «Ростова» Фольмер прибыл на просмотр в «Ахмат»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости