Семин заявил, что Алаев заслужил назначение на пост руководителя РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал заслуженным назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Назначение на место Хачатурянца Алаева оцениваю положительно. Это человек не случайный в футболе. Например, он хорошо проявил себя, когда на временных основаниях возглавлял РФС. Зарекомендовал себя как хороший помощник Александра Дюкова. Потом он поработал на благо развития ФНЛ. Считаю, несмотря на возраст это очень опытный управленец. Доверие ему оказали неспроста. Алаев этого полностью заслуживает», — сказал Семин в интервью RT.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.