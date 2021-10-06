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Семин — о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»: «А кто ему гарантирует место в другом клубе?»

10:40
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

Если россиянин не сможет добиться того, чтобы получать больше игрового времени, то может покинуть команду уже в январе, сообщает Calciomercato.

«Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение. У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей, но при этом ни разу не провел встречу целиком. В общей сложности он отыграл только 155 минут.
Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Тогда сумма трансфера составила около 14,5 миллиона евро.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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