Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Ваньяма рассказал, что мог перейти в ЦСКА

Полузащитник «Монреаля» Виктор Ваньяма, также известный по выступлениям за «Тоттенхэм», рассказал, как мог перейти в ЦСКА в 2011 году. Трансфер не состоялся из-за брата и агента кенийского футболиста, Макдональда Мариги.

— Это было в 2011 году, я играл за «Беерсхот», — приводит Madgoat TV слова Ваньямы. — Клуб хотел продать меня, поступало очень много серьезных в плане денег предложений, одно из них было от московского ЦСКА. Я был смущен количеством денег и предложенной зарплатой. Мой агент посоветовал мне не ставить деньги на первое место, если я хочу играть в футбол и оставить своей карьерой хорошее наследие. Он сказал, что сначала нужно сделать себе имя, а деньги придут потом. Марига прямо заявил мне, что не примет предложение из России за любые деньги, неважно, хотел я этого или нет. Он сказал, что Россия не должна быть следующим пунктом в моей карьере.

В 2011 году Ваньяма перебрался в «Селтик», с которым дважды стал чемпионом Шотландии и один раз выиграл Кубок страны. Позднее кениец отправился в «Саутгемптон», а оттуда — в «Тоттенхэм». Со «шпорами» Ваньяма дошел до финала Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Зимой 2020 года полузащитник перешел в «Монреаль».