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Карвальо: «Может быть, когда-то я и смогу стать тренером, но сейчас хотел бы реализовать свои детские надежды»

Карвальо сообщил, что хотел бы он стать тренером в России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал «СЭ» о том, хотел бы он стать тренером в России.

«Хотел бы я когда-то потренировать в России? Я бы хотел приехать, погулять, нежели кого-то тренировать. Я бы хотел хорошо поесть и попить. Показать семье, где я жил. Что касается тренерства, может быть, когда-то я и смогу стать тренером, но сейчас хотел бы реализовать свои детские надежды. Что если ЦСКА позовет попрактиковаться с Федотовым? Мне надо, в первую очередь, поучиться. Потому что приезжать сюда на стажировку без обучения в университете, невозможно. Я хочу познать эту науку. А потом уже приехать. Сейчас желания учиться нет, поэтому приезжать на стажировку тоже смысла нет», — сказал Карвальо «СЭ».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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