Магкеев заявил, что перечисление отличий между «Локомотивом» и «Пари НН» займет не один час

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев ответил на вопрос об отличиях нижегородского клуба от московского «Локомотива».

«Пари НН» борется за сохранение прописки, пытается шаг за шагом улучшить свое положение. В принципе невозможно сравнивать с топ-клубами по бюджету, по структуре, по всему. Неплохой отель? Футбол же не про то, где мы живем. База, поля, медицинские вещи... Хотя клуб делает все, что может, я вообще не жалуюсь. Честь им и хвала. Но это просто разные миры, и если подробно разбирать, в чем разница, это займет не один час.

Город? По сравнению с Москвой, конечно, непривычно. Совсем разные ритмы жизни. Но Нижний Новгород очень похож на Владикавказ, поэтому есть небольшое ощущение присутствия дома. Те же небольшие здания, нет высоток, парки... Мне комфортно в Нижнем», — сказал футболист «РБ Спорт».

Магкеев выступает за «Пари НН» с лета 2024 года, подписав годичный контракт с возможностью продления на сезон. 25-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», он играл за основной состав клуба с 2018 по 2024 год.