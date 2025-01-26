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Сегодня, 12:30

Магкеев заявил, что перечисление отличий между «Локомотивом» и «Пари НН» займет не один час

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев ответил на вопрос об отличиях нижегородского клуба от московского «Локомотива».

«Пари НН» борется за сохранение прописки, пытается шаг за шагом улучшить свое положение. В принципе невозможно сравнивать с топ-клубами по бюджету, по структуре, по всему. Неплохой отель? Футбол же не про то, где мы живем. База, поля, медицинские вещи... Хотя клуб делает все, что может, я вообще не жалуюсь. Честь им и хвала. Но это просто разные миры, и если подробно разбирать, в чем разница, это займет не один час.

Город? По сравнению с Москвой, конечно, непривычно. Совсем разные ритмы жизни. Но Нижний Новгород очень похож на Владикавказ, поэтому есть небольшое ощущение присутствия дома. Те же небольшие здания, нет высоток, парки... Мне комфортно в Нижнем», — сказал футболист «РБ Спорт».

Магкеев выступает за «Пари НН» с лета 2024 года, подписав годичный контракт с возможностью продления на сезон. 25-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», он играл за основной состав клуба с 2018 по 2024 год.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Станислав Магкеев
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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