Бывший игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае

Бывший полузащитник "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо продолжит карьеру в Китае. 32-летний хавбек, ранее выступавший за "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, бесплатно перешел в клуб "Чанчунь Ятай", вылетевший из высшего дивизиона.

Хурадо известен по выступлениям за "Атлетико", "Шальке", "Уотфорд" и "Эспаньол". За "Спартак" он играл с 2012 по 2015 год. В этом сезоне за "Аль-Ахли" испанец провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.