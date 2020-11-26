Бывший игрок «Алании» Дренте рассказал, что у игроков была водка даже в клубном автобусе

Бывший полузащитник «Алании» Ройстон Дренте рассказал о своем периоде выступлений в России. Хавбек перешел во владикавказскую команду в начале 2013 года после полугода без клуба, когда он занимался своим магазином одежды. Летом того же года «Алания» вылетела в ФНЛ, а Дренте перешел в английский «Рединг».

— Эти ребята так хотели меня заполучить, что даже пришли в мой магазин одежды, — цитирует rijnmond.nl Дренте. — Я к тому времени прибавил на несколько килограммов и сказал, что в этом нет смысла. Но они возвращались пять раз. В конце концов я подписал с ними договор.

Я думал, как мне исправить форму? Но мне очень помогли. Хет-трик в ворота «Мордовии» стал вишенкой на торте в знак благодарности за помощь в подготовке.

Владикавказ был довольно разбитым городом, это не лучшее место для жизни, даже если у тебя много денег.

Мы в то время часто обедали в ресторане «Марадона». Его владелец был также владельцем «Рединга», так я и попал в рединг. Поразительно, да? Паста там была велколепная. Водка? Да, иногда мы ее пили. Водка была основным продуктом. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия!