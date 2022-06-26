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Главный тренер «Факела» Василенко не планирует менять основной состав после выхода команды в РПЛ

Алексей Еремин
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, что не собирается менять основных игроков команды после выхода в Тинькофф РПЛ.

«Делать какие-то изменения мы должны планомерно. Вливание одного-двух новичков в команду — это работа, нужно интегрироваться в тактику, в коллектив, — сказал Василенко в интервью для официального сайта «Факела». — Когда их больше, это, безусловно, создает больше работы по интеграции. В футболе есть определенные закономерности по селекции. Говорят, что нужно выходить в РПЛ и сразу менять команду — это расстрел. Это неправильно, так не нужно. Не надо никого менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне».

«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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