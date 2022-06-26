Главный тренер «Факела» Василенко не планирует менять основной состав после выхода команды в РПЛ
Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, что не собирается менять основных игроков команды после выхода в Тинькофф РПЛ.
«Делать какие-то изменения мы должны планомерно. Вливание одного-двух новичков в команду — это работа, нужно интегрироваться в тактику, в коллектив, — сказал Василенко в интервью для официального сайта «Факела». — Когда их больше, это, безусловно, создает больше работы по интеграции. В футболе есть определенные закономерности по селекции. Говорят, что нужно выходить в РПЛ и сразу менять команду — это расстрел. Это неправильно, так не нужно. Не надо никого менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне».
«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -