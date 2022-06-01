Аршавин назвал «Зенит» фаворитом в матче Суперкубка России со «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу предстоящего матча Суперкубка России между «Спартаком» и петербургским клубом.

«Зенит» является фаворитом", — цитирует Аршавина ТАСС.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, став в четвертый раз подряд чемпионом России. «Спартак» 29 мая победил в финале БЕТСИТИ Кубка России, обыграв московское «Динамо» (2:1).

Дата и место проведения Суперкубка России будут объявлены позже.