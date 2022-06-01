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Губерниев о Кержакове: «Это потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры нам нужны»

Губерниев считает потерей для «Нижнего Новгорода» уход Кержакова
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

«Кержаков — огромный молодец! Он хорошо играл в футбол, а потом стал молодым и дерзким тренером. В РПЛ он не просто поработал с командой, но и сразу показал свое видение. Конечно, это будет потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры, как Кержаков, нам нужны! Особенно сейчас. Александр — огромный молодец: у него светлая голова, он любит свою работу. Далеко не каждый футболист после завершения спортивной карьеры возьмет на себя такую ответственность. А Александр сумел это сделать. Поэтому я не удивлюсь, если он продолжит тренировать в РПЛ, может, даже с более успешной командой» , — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Губерниев
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Матео Кассьерра

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Ростов

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Далер Кузяев

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