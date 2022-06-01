Губерниев о Кержакове: «Это потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры нам нужны»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

«Кержаков — огромный молодец! Он хорошо играл в футбол, а потом стал молодым и дерзким тренером. В РПЛ он не просто поработал с командой, но и сразу показал свое видение. Конечно, это будет потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры, как Кержаков, нам нужны! Особенно сейчас. Александр — огромный молодец: у него светлая голова, он любит свою работу. Далеко не каждый футболист после завершения спортивной карьеры возьмет на себя такую ответственность. А Александр сумел это сделать. Поэтому я не удивлюсь, если он продолжит тренировать в РПЛ, может, даже с более успешной командой» , — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.