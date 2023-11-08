Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, доработает ли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль до конца сезона.
«Я не знаю. Думаю, что должен доработать. Это будет правильно, объективно и логично со стороны структуры клуба. А кого ставить?» — сказал Глушаков видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.
После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестую строчку.
Источник: youtube.com
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