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Мележиков ответил Калешину: «Меня научили отстаивать свою точку зрения, уважая старших и руководителей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» ответил на слова экс-тренера «Акрона» Евгения Калешина о нем.

Ранее Калешин в интервью «РБ Спорт» заявил: «В «Спартаке» был генеральный директор Евгений Мележиков, он — из службы безопасности! У него другой род деятельности, и люди думают, что можно управлять футбольным клубом так же, как предприятием! Но это не так!»

«Для того чтобы оценивать незнакомых тебе людей и приводить их в качестве примера, стоило хотя бы ознакомиться с биографией этого человека и образованием. У меня высшее военное инженерное образование, второе образование по линии управления и ученая степень — кандидат наук. Я в спорте с 7 лет, а в футболе уже 20 лет, не говоря уже различных курсах подготовки, в том числе на базе зарубежных клубов.
Но раз он упомянул меня, значит, на что-то обратил внимание, а если запомнил мою фамилию, то уже не забудет. И меня научили отстаивать свою точку зрения, уважая при этом старших и руководителей! Удачи ему в его пути!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Калешин
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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