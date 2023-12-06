Газзаев: «Останется ли Абаскаль в «Спартаке»? В таком психологическом состоянии сложно тренировать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не уверен, что Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера в «Спартаке».

— В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном... Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA...

Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», но мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать. Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем — увидим.