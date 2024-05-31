Лепехин вспомнил, как отказался переходить в клубы из Бельгии и Нидерландов

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, как экс-президент сине-бело-голубых Виталий Мутко предлагал ему организовать переход в зарубежный клуб.

«У меня каких-то конкретных предложений из Европы не было. Но я понимал, что мне будет тяжело попасть в какую-то хорошую и крепкую команду из топ-чемпионатов. А в условный чемпионат Бельгии или Нидерландов на тот момент мне совершенно не хотелось переходить. Под конец карьеры, когда я играл в «Зените», Виталий Леонтьевич Мутко подошел ко мне и предложил найти мне какую-нибудь команду в Бельгии или Нидерландах, но у меня совершенно не было желания туда переезжать, и я в итоге перешел в «Динамо» из Санкт-Петербурга», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Лепехин выступал за «Зенит» с 1996 по 2002 год, после чего играл за «Динамо» из Санкт-Петербурга и краснодарскую «Кубань». В 2005 году он завершил карьеру.