Кечинов считает Кейта заменой Николсону

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Бальде Кейта в московский клуб.

«Это качественный футболист. Наверняка этот трансфер связан с тем, что, скорее всего, Николсон покинет команду. Поэтому «Спартак» искал форварда, который конкурировал бы с Соболевым. Думаю, что все правильно. Думаю, что Кейта — замена Николсону. А иначе смысл подписывать Кейта, если остается Николсон. Иметь двух таких нападающих — роскошь», — сказал Кечинов «СЭ».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».