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Сегодня, 19:55

Кечинов считает Кейта заменой Николсону

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Бальде Кейта в московский клуб.

«Это качественный футболист. Наверняка этот трансфер связан с тем, что, скорее всего, Николсон покинет команду. Поэтому «Спартак» искал форварда, который конкурировал бы с Соболевым. Думаю, что все правильно. Думаю, что Кейта — замена Николсону. А иначе смысл подписывать Кейта, если остается Николсон. Иметь двух таких нападающих — роскошь», — сказал Кечинов «СЭ».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Бальде Кейта
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
 - : -
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Спартак

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Максим Глушенков

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Крылья Советов

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П
Артем Макарчук

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Хесус Мануэль Медина

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Александр Соболев

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
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Торпедо М

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