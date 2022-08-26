Бояринцев объяснил, почему не видит смысла в подписании «Спартаком» Бальде

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Кейта Бальде в состав красно-белых.

«При наличии Соболева и Николсона я бы сделал ставку на молодого нападающего из академии «Спартака». Не знаю зачем везти какого-то иностранца, не вижу в этом смысла. Игроков академии должны подтягивать к основе», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».