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Бояринцев объяснил, почему не видит смысла в подписании «Спартаком» Бальде

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Кейта Бальде в состав красно-белых.

«При наличии Соболева и Николсона я бы сделал ставку на молодого нападающего из академии «Спартака». Не знаю зачем везти какого-то иностранца, не вижу в этом смысла. Игроков академии должны подтягивать к основе», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-bal-de-v-spartake-vmesto-nego-ya-by-priglasil-molodogo-napadayushhego-iz-spartakovskoj-akademii/
Денис Бояринцев
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