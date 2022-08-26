«Спартак» анонсировал переход Бальде: «Икра трансферная»

«Спартак» анонсировал подписание контракта с нападающим Кейта Бальде.

В Telegram-канале красно-белых появилось фото банки с черной икрой. Надпись на банке: «Икра трансферная».

Ранее о подписании сообщал «СЭ». В СМИ писали, что «Спартак» предложит Бальде контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».