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Сегодня, 19:04

«Спартак» анонсировал переход Бальде: «Икра трансферная»

«Спартак» анонсировал подписание контракта с Бальде.
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Кейта Бальде.
Фото Global Look Press

«Спартак» анонсировал подписание контракта с нападающим Кейта Бальде.

В Telegram-канале красно-белых появилось фото банки с черной икрой. Надпись на банке: «Икра трансферная».

Ранее о подписании сообщал «СЭ». В СМИ писали, что «Спартак» предложит Бальде контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Краснодар
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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П
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

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Зенит

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