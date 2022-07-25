Экс-арбитр ФИФА назвал неудаление нападающего «Спартака» Соболева самым спорным решением во 2-м туре РПЛ
Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов оценил работу судейского корпуса во втором туре РПЛ.
— Удовлетворительно. На тройку.
— Какой матч вызвал большее количество вопросов?
— Про какой-то конкретный не могу сказать. Больше вопросов вызывает трактовка эпизодов судей. Вот в чем проблема. И эти трактовки губят команды. Нет конкретных трактовок конкретных эпизодов у нас. У каждого свое понимание и свое видение, а единого подхода к решению вопроса нет. Из-за этого те же команды, те же тренерские составы не понимают, за что получают карточки, не понимают, сколько, как и за что добавляется времени к тайму. От этого и все вопросы, — цитирует Семенова «Спорт день за днем».
Помимо этого, Семенов назвал самым спорным решением в туре неудаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче против «Краснодара» (4:1).
— Решение Сухого прервать, возможно, победную голевую атаку «Локомотива».
— Нет, самое спорное решение — неудаление Соболева. В этой же ситуации судья просто скажет, что у него время вышло, да и все. А вот почему не удаляется Соболев, как объяснят? Вот нет единой трактовки, — сказал он.
В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами «Краснодара» и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1