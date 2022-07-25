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Судейство

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Экс-арбитр ФИФА назвал неудаление нападающего «Спартака» Соболева самым спорным решением во 2-м туре РПЛ

Экс-арбитр ФИФА Семенов поставил оценку судьям после 2-го тура РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов оценил работу судейского корпуса во втором туре РПЛ.

— Удовлетворительно. На тройку.

— Какой матч вызвал большее количество вопросов?

— Про какой-то конкретный не могу сказать. Больше вопросов вызывает трактовка эпизодов судей. Вот в чем проблема. И эти трактовки губят команды. Нет конкретных трактовок конкретных эпизодов у нас. У каждого свое понимание и свое видение, а единого подхода к решению вопроса нет. Из-за этого те же команды, те же тренерские составы не понимают, за что получают карточки, не понимают, сколько, как и за что добавляется времени к тайму. От этого и все вопросы, — цитирует Семенова «Спорт день за днем».

Помимо этого, Семенов назвал самым спорным решением в туре неудаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче против «Краснодара» (4:1).

— Решение Сухого прервать, возможно, победную голевую атаку «Локомотива».

— Нет, самое спорное решение — неудаление Соболева. В этой же ситуации судья просто скажет, что у него время вышло, да и все. А вот почему не удаляется Соболев, как объяснят? Вот нет единой трактовки, — сказал он.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами «Краснодара» и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/arbitr-semenov-postavil-troyku-sudyam-za-vtoroy-tur-rpl
Александр Соболев
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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