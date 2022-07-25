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Алехандро Домингес: «Прыжок в Раменском снился мне множество раз»

Домингес признался, что прыжок в Раменском часто снился ему
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес вспомнил свой легендарный прыжок в 2007 году, который привел петербургский клуб в первому в истории чемпионству в РПЛ.

— Вы один из творцов первого российского чемпионства сине-бело-голубых, через несколько месяцев вашему знаменитому прыжку исполнится 15 лет. Сколько раз вы видели тот эпизод во сне?

— За прошедшие годы — множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово! Тот день стал совершенно особенным моментом моей жизни. Каждый раз я вспоминаю его с самыми теплыми чувствами.

В 2007 году «Зенит» играл против «Сатурна» в матче чемпионата России. Победа в этой встрече должна была принести петербургскому клубу первое чемпионство. К 89-й минуте «Зенит» вел со счетом 1:0. На 90-й минуте команда едва не пропустила гол и не упустила чемпионство. Домингес, высоко подпрыгнув, головой вынес мяч из пустых ворот.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-25-alekhandro-dominges-pryzhok-v-ramenskom-snilsya-mne-mnozhestvo-raz.htm
Алехандро Домингес
ФК Зенит
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