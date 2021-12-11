Боярский: «Динамо» сейчас может конкурировать с «Зенитом». Без Азмуна и Дзюбы будет беда!»
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18 тура Тинькофф РПЛ против московского «Динамо».
«Динамо» может сейчас конкурировать с «Зенитом». Если Азмун и Дзюба не вылечатся к этому матчу, будет беда. Конечно, «Зенит» и без них может постоять за себя, но конкуренция серьезная и нам нужна победа во что бы то ни стало. Завтра будет интересный матч, предсказать что-то очень сложно. Ничья нас не устроит, нужна только победа. Необходимо перед зимней паузой убежать от второго места", — сказал Боярский «СЭ».
Матч состоится завтра, 12 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
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