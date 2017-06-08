Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что в сезоне-2016/17 клуб получил рекордную для себя выручку от продажи атрибутики и билетов. Кроме того, Геркус подчеркнул, что бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет 5,5 миллиарда рублей.
– Бюджет клуба 5,5 миллиарда рублей, – цитирует ТАСС Геркуса. – Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, "Сапсан". Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД.
Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.
Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллиона рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков.
Sher-Khan
Заныли ууууууууу!!! У бюджетные деньги тратят ууууууууу!!! Бабушкам денег на билет не хватит уууууууууууу!!!
15:23
sammuilson
"neznaika№1 Можно завод построить или фабрику,которая будет выделять средства на команду." ==================================================================== геморно это строить заводы, намного проще "играться в футбол" и через него вытряхивать бюджетные деньги
13:44
neznaika№1
Можно завод построить или фабрику,которая будет выделять средства на команду. Куда такие деньги уходят?
13:21
Очень плохой мальчик
--Мужчина,постель,чай брать будете? --Нет,спасибо.
13:21
sammuilson
32+86= 118 млн 5500млрд - 118= 4382 млрд пенсионерам и малоимущим просьба затянуть пояса, надо будет поднять цена на тарифы , менеджеры РЖД увлекаются футболом
12:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зачем ржавой дрезине такой опупенный бюджет в 85 ломтей евро? Ответ прост, чтобы его пилить. Игры-то хорошей от них ждать не следует.
12:44