Быстров сравнил Берга с деревом. Фото

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в stories своего Instagram опубликовал шутку над форвардом команды Маркусом Бергом. Он сравнил его с деревом.

На фоне фотографии сосны Быстров написал: «Берг М.» и добавил тег хэштег #краснадар. В следующей истории он задался вопросом, кто лучше, сосна или Берг.

33-летний Маркус Берг в текущем сезоне провел семь матчей за «Краснодар» и ни разу не забил.

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