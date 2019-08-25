Быстров сравнил Берга с деревом. Фото
12:33
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в stories своего Instagram опубликовал шутку над форвардом команды Маркусом Бергом. Он сравнил его с деревом.
На фоне фотографии сосны Быстров написал: «Берг М.» и добавил тег хэштег #краснадар. В следующей истории он задался вопросом, кто лучше, сосна или Берг.
33-летний Маркус Берг в текущем сезоне провел семь матчей за «Краснодар» и ни разу не забил.
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