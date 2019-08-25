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Быстров сравнил Берга с деревом. Фото

12:33
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram Владимира Быстрова. Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram Владимира Быстрова.
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram Владимира Быстрова.
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Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в stories своего Instagram опубликовал шутку над форвардом команды Маркусом Бергом. Он сравнил его с деревом.

На фоне фотографии сосны Быстров написал: «Берг М.» и добавил тег хэштег #краснадар. В следующей истории он задался вопросом, кто лучше, сосна или Берг.

33-летний Маркус Берг в текущем сезоне провел семь матчей за «Краснодар» и ни разу не забил.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/bystrik34/

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