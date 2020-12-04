Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о причинах поражения питерцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

В этом сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.

— Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России, — цитирует Быстрова «Матч ТВ». - В чемпионате можно справляться Суторминым и Мостовым. Для этого покупаются иностранцы, которые обязаны проявлять себя в данном турнире. Если иностранцы, купленные за 40 миллионов и за 20 миллионов, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то о чем здесь можно говорить? Мы говорим про Семака, а он получает свой опыт. Игроки же выходят на поле. Они должны хоть что-то показать.

Если ты получаешь больше 5 миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком. Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату.