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«Зенит» не виноват в провале в Лиге чемпионов. Нашли семь причин

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 01:30
2 декабря. Брюгге. «Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Питерцы досрочно заняли последнее место в группе. Фото AFP
2 декабря. Брюгге. «Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Питерцы досрочно заняли последнее место в группе. Фото AFP
Теги:
Емко — о том, почему не нужно ругать сине-бело-голубых, досрочно занявших последнее место в группе
Брюгге — Зенит
2&nbsp;декабря. Брюгге. &laquo;Брюгге&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Питерцы вылетели из&nbsp;еврокубков.«Зенит» достиг дна в Брюгге. Питер — без евровесны

«Зенит» не виноват в лигочемпионском провале. Команду подкосили сразу несколько факторов.

1. Лимит на легионеров в России.

2. Тяжелейший график, в котором играл клуб.

3. Многочисленные перелеты.

4. Слабые соперники внутри чемпионата России, которые мешают «Зениту» расти.

5. Травмы ведущих футболистов Артема Дзюбы и Малкома, которые помешали коллективу с Невы показать истинную силу.

6. Судьи.

7. Сумасшедшее давление со стороны болельщиков в России. Все ждали от самого популярного клуба страны выхода в финал.

Вы бы сами попробовали сыграть успешно, когда ВСЁ против тебя. Смеются все, умники.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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