«Зенит» не виноват в провале в Лиге чемпионов. Нашли семь причин

Емко — о том, почему не нужно ругать сине-бело-голубых, досрочно занявших последнее место в группе

«Зенит» не виноват в лигочемпионском провале. Команду подкосили сразу несколько факторов.

1. Лимит на легионеров в России.

2. Тяжелейший график, в котором играл клуб.

3. Многочисленные перелеты.

4. Слабые соперники внутри чемпионата России, которые мешают «Зениту» расти.

5. Травмы ведущих футболистов Артема Дзюбы и Малкома, которые помешали коллективу с Невы показать истинную силу.

6. Судьи.

7. Сумасшедшее давление со стороны болельщиков в России. Все ждали от самого популярного клуба страны выхода в финал.

Вы бы сами попробовали сыграть успешно, когда ВСЁ против тебя. Смеются все, умники.