«Зенит» не виноват в провале в Лиге чемпионов. Нашли семь причин
Емко — о том, почему не нужно ругать сине-бело-голубых, досрочно занявших последнее место в группе
«Зенит» не виноват в лигочемпионском провале. Команду подкосили сразу несколько факторов.
1. Лимит на легионеров в России.
2. Тяжелейший график, в котором играл клуб.
3. Многочисленные перелеты.
4. Слабые соперники внутри чемпионата России, которые мешают «Зениту» расти.
5. Травмы ведущих футболистов Артема Дзюбы и Малкома, которые помешали коллективу с Невы показать истинную силу.
6. Судьи.
7. Сумасшедшее давление со стороны болельщиков в России. Все ждали от самого популярного клуба страны выхода в финал.
Вы бы сами попробовали сыграть успешно, когда ВСЁ против тебя. Смеются все, умники.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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