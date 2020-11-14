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Быстров — о вымогательстве денег у Дзюбы: «Нужно было просить меньше»

12:05
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с вымогательством денег у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

В пятницу «Фонтанка» сообщила, что неизвестные вымогали у Дзюбы 5 миллионов долларов за то, чтобы скандальное видео с участием футболиста не появилось в интернете.

— Нужно позвать Дзюбу в студию и спросить у него о ситуации, которая с ним произошла, — сказал в эфире «Матч ТВ» Быстров. — Мы можем судить только со стороны, и то, это неофициальная информация. Если и впрямь просили, то слишком много, нужно было поменьше просить.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1269768_Bystrov_khochet_zabyt_Moldaviju_Arshavin_verit_v_svazku_Divejev_Dzhikija_Obsudili_sbornuju_v_vechernem_Vse_na_Match

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