Быстров — о вымогательстве денег у Дзюбы: «Нужно было просить меньше»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с вымогательством денег у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
В пятницу «Фонтанка» сообщила, что неизвестные вымогали у Дзюбы 5 миллионов долларов за то, чтобы скандальное видео с участием футболиста не появилось в интернете.
— Нужно позвать Дзюбу в студию и спросить у него о ситуации, которая с ним произошла, — сказал в эфире «Матч ТВ» Быстров. — Мы можем судить только со стороны, и то, это неофициальная информация. Если и впрямь просили, то слишком много, нужно было поменьше просить.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1269768_Bystrov_khochet_zabyt_Moldaviju_Arshavin_verit_v_svazku_Divejev_Dzhikija_Obsudili_sbornuju_v_vechernem_Vse_na_Match