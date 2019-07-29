Быстров готов стать наставником "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров оценил игру красно-белых, а также главного тренера команды Олега Кононова. По словам экс-футболиста, он сам готов возглавить "Спартак".

– "Спартак" пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим, – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ". - Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В "Спартаке" сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником "Спартака"? Конечно готов.