Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:3).

— Понимали, что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом, — написал Евсеев в Instagram. — Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался.

Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди еще 29 туров.