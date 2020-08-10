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«Были шансы забить, но не использовали их». Евсеев — о поражении «Краснодару»

10 августа 2020, 12:18
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:3).

— Понимали, что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом, — написал Евсеев в Instagram. — Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался.

Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди еще 29 туров.

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