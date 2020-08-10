«Были шансы забить, но не использовали их». Евсеев — о поражении «Краснодару»
10 августа 2020, 12:18
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:3).
— Понимали, что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом, — написал Евсеев в Instagram. — Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался.
Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди еще 29 туров.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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