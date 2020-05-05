«Были мысли о Москве». Мамаев вспомнил несостоявшийся переход в «Динамо» после выхода из тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что после выхода из тюрьмы он мог перейти в московский клуб. По информации «СЭ», речь идет о «Динамо».

«До перехода в «Ростов» у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Я Вообще не собирался в «Ростов». Были мысли о Москве, но руководство и главный тренер «Ростова» убедили», — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

Футболист, который тогда был игроком «Краснодара», получил тюремный срок по статьям «Побои» и «Хулиганство». Также по этому делу был осужден и форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи».

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.