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Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не знаю с чем связан уход Гойковича — с женой или чем-то еще»

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему клуб покинул защитник Ренато Гойкович.

«Были разные нюансы, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — Он тоже четыре года отыграл в команде. Возможно, устал, что-то его не устраивало. Сетовал, что супруге что-то не нравилось. Он же уходил от нас ненадолго. Видимо, рассчитывал, что найдет что-то лучше. Но потом попросился обратно. Отыграл немного и, на мой взгляд, снизил к себе требования, потерял форму. Как итог — перестал попадать в состав. Не знаю, с чем это связано — с женой или еще с чем-то. Но появились моменты неудовлетворенности. Хотя это один из самых профессиональных футболистов, который у нас был».

Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». В составе «Оренбурга» защитник выступал с сентября 2020 по июнь 2024 года. Всего в составе российской команды футболист провел 99 матчей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Оренбург
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