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Сегодня, 15:29

Булыкин считает, что «Краснодар» и «Зенит» — фавориты в борьбе за чемпионство

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас сложно сказать, кого считать чьим конкурентом. Я думаю, что все московские клубы, включая ЦСКА, находятся в гонке. Конечно, «Зенит» и «Краснодар» выделяются на их фоне, и кажется, что именно они основные фавориты. Важно будет то, как клубы проведут зимнюю паузу, потому что, если кто-то выйдет не в форме, потом будет сложно догнать лидеров. Сейчас РПЛ стала не такой предсказуемой, как была раньше. Гонка жива», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В РПЛ по итогам первой части сезона-2024/25 «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место благодаря дополнительным показателям.

«Спартак» находится на третьем месте с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» — на четвертом и пятом местах с одинаковым результатом в 35 очков после 18 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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