Булыкин считает, что «Краснодар» и «Зенит» — фавориты в борьбе за чемпионство

Бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас сложно сказать, кого считать чьим конкурентом. Я думаю, что все московские клубы, включая ЦСКА, находятся в гонке. Конечно, «Зенит» и «Краснодар» выделяются на их фоне, и кажется, что именно они основные фавориты. Важно будет то, как клубы проведут зимнюю паузу, потому что, если кто-то выйдет не в форме, потом будет сложно догнать лидеров. Сейчас РПЛ стала не такой предсказуемой, как была раньше. Гонка жива», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В РПЛ по итогам первой части сезона-2024/25 «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место благодаря дополнительным показателям.

«Спартак» находится на третьем месте с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» — на четвертом и пятом местах с одинаковым результатом в 35 очков после 18 матчей.