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Защитник «Химок» Филин: «У нас были реальные шансы отобрать у «Динамо» очки»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал поражение от «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«Были ли реальные шансы отобрать очки у «Динамо»? Да. Если бы забили больше, то смогли бы набрать очки. Почему у «Химок» неплохо получаются матчи с топ-клубами? Возможно, ребята лучше настраиваются на такие команды, чем на соперников уровнем ниже. Следующий матч — с «Факелом»? Нам будет тяжелее, чем с «Динамо». «Факел» — сложная команда. Как и мы. Поэтому будем пытаться перебодать друг друга», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Филина.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 11 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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3
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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