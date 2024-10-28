Защитник «Химок» Филин: «У нас были реальные шансы отобрать у «Динамо» очки»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал поражение от «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«Были ли реальные шансы отобрать очки у «Динамо»? Да. Если бы забили больше, то смогли бы набрать очки. Почему у «Химок» неплохо получаются матчи с топ-клубами? Возможно, ребята лучше настраиваются на такие команды, чем на соперников уровнем ниже. Следующий матч — с «Факелом»? Нам будет тяжелее, чем с «Динамо». «Факел» — сложная команда. Как и мы. Поэтому будем пытаться перебодать друг друга», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Филина.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 11 очками.