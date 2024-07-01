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Булыкин оценил вероятность ухода Митая из «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход защитника Марио Митая из команды.

Ранее Лин Митай, отец футболиста, сообщил, что защитник хочет покинуть «Локомотив».

«Если будет какое-то предложение, то клуб не откажется его продать. Да, можно найти ему варианты в Европе, но это тяжело. Не знаю, какая у него зарплата, но предполагаю, что она побольше, чем в средних европейских клубах, а в топ-клуб ему перейти будет сложно. Митаю не дадут такие деньги, как в России», — цитирует Булыкина Legalbet.

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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