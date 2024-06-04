Булыкин: «Только время покажет, лучше ли Николич Федотова»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

«Только время покажет, лучше ли Николич Федотова. Тренер — это такая работа, когда от тебя постоянно требуют результат. Если его не будет, то тебя уволят. Сейчас мы эту ситуацию увидели. Федотов не выполнил задачи в сезоне. Николич — это шаг вперед для ЦСКА? Этот клуб всегда должен биться за самые высокие места, все трофеи и радовать своих болельщиков. Но в прошлом сезоне был шаг назад. Учитывая футболистов и спонсоров, ЦСКА должен сделать шаг вперед», — сказал Булыкин Legalbet.

4 июня ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Николичем. В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера.