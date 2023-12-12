Булыкин оценил перспективы московских команд во второй части сезона РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении московских команд в первой части сезона РПЛ.

«Для московских команд все рядом, в зоне досягаемости. Одна победа — и ты уже поднимаешься на третье место, поражение — и опускаешься на восьмое. Здесь все плотно, и это радует. Конечно, хотелось бы, чтобы и первое-второе места были где-то рядом, как в АПЛ. Но и так хорошо. Думаю, нас ждет интересная концовка чемпионата РПЛ. Однако для этого клубам нужно качественно поработать во время зимней паузы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Лидером РПЛ по итогам первой части сезона является «Краснодар» с 38 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших. «Локомотив» (31) идет на четвертой строчке, «Спартак» (30) — на пятой, ЦСКА (28) — на восьмой.