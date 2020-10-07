Знаменитый российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших COVID-19, обозначив возможные ограничения на посещение спортивных мероприятий.

— После матча с «Зенитом» к «Спартаку» могут применить санкции из-за несоблюдения мер безопасности. Говорят о возможном штрафе и закрытии стадиона на 90 дней.

— Если превышено количество болельщиков, то это штраф. Ситуация с коронавирусом заставляет закрывать трибуны. А закрытие стадиона не будет касаться отдельного стадиона, она коснется всех культурно-массовых мероприятий.

— Какова дальнейшая судьба сезона и спорта в мире?

— В теории могут играть при пустых трибунах. Это уже было апробировано.

— Возможно ли досрочное прекращение чемпионата?

— Будут играть при пустых трибунах.

— В Англии, например, число заболевших растет, несмотря на то, что трибуны пустые. Есть зависимость между посещением мероприятий и ростом заболеваемости?

— Прямая. Если не соблюдаются социальная дистанция, другие требования по безопасности, то инфекция распространяется. Но чаще всего сложно обеспечить тотальное соблюдение мер, если только не моментально удалять людей, которые хоть на пять минут позволяют себе нарушать правила. Просто тогда сразу возникнут проблемы судебно-гражданского характера. Организаторы вряд ли заходят следовать этому праву (удалять людей — Прим. «СЭ»), хотя оно существует.

— Всех отследить же не получится.

— Да, не получится, поэтому проще запрещать. Вы же видите статистику. Она постоянно растет. Надо делать выводы. Вопрос в том, распространять дальше вирус или нет. Собираемся мы собственными руками создавать дополнительные очаги заражения или нет. По-другому вопрос не ставится.

— Нас ждет такая же жесткая самоизоляция, как весной?

— Нет, не ждет. Система здравоохранения уже подготовилась к возможному всплеску. Сейчас выпускаются препараты, выработан алгоритм лечения. Ситуация другая, нежели весной. Производства закрываться не будут. Второго этапа полной изоляции страна экономически не выдержит — это все прекрасно понимают. Да, будут определенные ограничения. В первую очередь это коснется культурно-массовых мероприятий. В том числе и спорта. (Константин Колмаков)