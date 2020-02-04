4 февраля в 16:00 гостем YouTube-канала «СЭ» станет директор «Чертаново» Николай Ларин. Московский клуб идет на четвертом месте в ФНЛ, претендуя на выход в РПЛ. Ведущий эфира — Константин Алексеев.

Мы планируем обсудить в прямом эфире с вашим участием:

— возможность выхода «Чертаново» в премьер-лигу;

— сможет ли команда играть на главной арене страны в Лужниках;

— как пришла идея комплектоваться исключительно собственными воспитанниками, чего не делает ни один клуб Европы;

— в чем главные проблемы детско-юношеского футбола в России;

— какие перспективы у 15-летнего Сергея Пиняева, который уже трижды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.