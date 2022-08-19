Брызгалов: «Спартак» — бренд. Это команда, в которую два раза не зовут»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе из «Сатурна» в «Спартак».

— Вы перешли в «Спартак» из «Сатурна» в непростой для раменского клуба период. Можете рассказать об этом?

— Мы были в отпуске, когда нам сообщили, что клуб стал банкротом и команды больше не будет. Поступило предложение от дубля «Спартака», сразу поехал с ними на сборы, на просмотр. В итоге меня подписали.

— Какие были эмоции в тот момент?

— Понятно, что «Спартак» — бренд. Это команда, в которую два раза не зовут. Конечно, эмоции были положительными.

Брызгалов перешел в "Спартак" в 2011 году. В общей сложности защитник провел за красно-белых 52 матча.

Полностью интервью с Сергеем Брызгаловым можно прочитать здесь.