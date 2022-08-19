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Сегодня, 14:30

Брызгалов: «Спартак» — бренд. Это команда, в которую два раза не зовут»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Брызгалов (в центре).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе из «Сатурна» в «Спартак».

— Вы перешли в «Спартак» из «Сатурна» в непростой для раменского клуба период. Можете рассказать об этом?

— Мы были в отпуске, когда нам сообщили, что клуб стал банкротом и команды больше не будет. Поступило предложение от дубля «Спартака», сразу поехал с ними на сборы, на просмотр. В итоге меня подписали.

— Какие были эмоции в тот момент?

— Понятно, что «Спартак» — бренд. Это команда, в которую два раза не зовут. Конечно, эмоции были положительными.

Брызгалов перешел в "Спартак" в 2011 году. В общей сложности защитник провел за красно-белых 52 матча.

Полностью интервью с Сергеем Брызгаловым можно прочитать здесь.

Сергей Брызгалов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
10
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 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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Кр. Советов – Факел
 - : -
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Урал – Н. Новгород
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Спартак

 3
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

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И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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