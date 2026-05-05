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5 мая, 11:25

Крунич — об игре в «Томи»: «Жили в Турции, Сочи, прилетали только на матчи»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич в интервью «СЭ» рассказал об игре в «Томи».

— Помните свой переезд в Россию? Тогда вы оказались в Томске.

— Да, история такая: в Боснии практически не показывали российский футбол. У меня было предложение из РФПЛ, но я не соглашался. Потом позвали на Украину, в киевское «Динамо». Там я увидел российский футбол по телевизору и понял, что он сильнее украинского. Затем в клуб пришли предложения из «Терека» и «Томи». Я сказал: «Не хочу в Грозный. Лучше в Сибирь!» И не ошибся.

— Не страшно было так далеко ехать?

— Когда ты молодой, можно решиться на любую смену обстановки. В Томске было просто прекрасно! Я стал первым легионером в истории той команды.

Народ хороший, болельщики замечательные. Зимой было минус 20-25, но мы жили на сборах в Турции и Сочи, в город, можно сказать, прилетали только на игры. Не было ничего отрицательного. В 2005 году болельщики меня даже признали лучшим футболистом «Томи», — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Бранислав Крунич.«Ракеты падали в одну часть города — в другой мы играли». Босниец, который зажигал в «Москве» и полюбил Россию

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ФК Томь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
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8 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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