Крунич — об игре в «Томи»: «Жили в Турции, Сочи, прилетали только на матчи»

Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич в интервью «СЭ» рассказал об игре в «Томи».

— Помните свой переезд в Россию? Тогда вы оказались в Томске.

— Да, история такая: в Боснии практически не показывали российский футбол. У меня было предложение из РФПЛ, но я не соглашался. Потом позвали на Украину, в киевское «Динамо». Там я увидел российский футбол по телевизору и понял, что он сильнее украинского. Затем в клуб пришли предложения из «Терека» и «Томи». Я сказал: «Не хочу в Грозный. Лучше в Сибирь!» И не ошибся.

— Не страшно было так далеко ехать?

— Когда ты молодой, можно решиться на любую смену обстановки. В Томске было просто прекрасно! Я стал первым легионером в истории той команды.

Народ хороший, болельщики замечательные. Зимой было минус 20-25, но мы жили на сборах в Турции и Сочи, в город, можно сказать, прилетали только на игры. Не было ничего отрицательного. В 2005 году болельщики меня даже признали лучшим футболистом «Томи», — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max